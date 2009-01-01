Вымогали деньги за аренду недвижимости. В Одессе на взятке погорели руководители "Укрпочты"

Начальник дирекции совместно с подчиненным руководителем отдела требовали взятки от коммерческой структуры.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что начальник дирекции совместно с подчиненным руководителем отдела требовали взятку от коммерческой структуры за передачу в аренду привлекательных объектов в центре Одессы.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники оценили в 9,6 тыс. долларов ежемесячную аренду трех объектов недвижимости общей площадью почти полторы тысячи и земельного участка размером 1,2 тысячи квадратных метров. Через год злоумышленники обещали бизнесменам за "отдельную плату" начать процедуру отчуждения в их пользу имущества "Укрпочты".
Оперативники СБУ "взяли" руководителя отдела в кафе возле офиса "Укрпочты" при получении оплаты за первый месяц аренды. Начальника дирекции правоохранители задержали в служебном кабинете.
Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области на взятке поймали двух полицейских.
Фото: СБУ.