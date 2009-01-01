Вымогательства, угоны, кражи. Из Украины выдворили группу криминальных авторитетов

Правоохранители отправили на родину, в частности, "Нукри", "Толстого" и "Шакала".

Один из злоумышленников facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В пятницу, 17 ноября, правоохранители задержали и выдворили из Украины четырех иностранцев- криминальных авторитетов , которые незаконно находились на территории нашей страны.

Об этом говорится на странице Национальной полиции в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники причастны к совершению ряда преступлений, частности, вымогательств, угонов, квартирных краж.

"Среди них — Г. Хомерики (криминальное прозвище "Нукри"), В. Микиладзе, Р. Голандзия ("Толстый") и Л. Шелия ("Шакал")", — отмечается в сообщении.

Напомним, 14 ноября в Киеве правоохранители задержали пять циничных разбойников — "грузинских гастролеров", которые, применив оружие и насилие, отобрали у супругов сумку с крупной суммой.

Фото: facebook.com/UA.National.Police