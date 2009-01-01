Выполнял приказы "Моторолы". Под Волновахой поймали боевика ДНР

Задержанный рассказал, что поступил на службу из-за денег.

Под Волновахой поймали боевика ДНР npu.gov.ua

Донецкой области правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который в течение трех месяцев принимал активное участие в незаконных вооруженных формированиях и занимал руководящую должность в банде боевиков "Восток".

Об этом сообщила пресс-служба Волновахского отдела полиции.

По данным правоохранителей, покинув боевиков, мужчина вернулся в село Ивановцы и скрывался там у своей матери, соблюдая тщательную конспирацию.

Бывший боевик рассказал, что поступил на службу из-за денег. Он добровольно подал документы и уже на следующий день его отвезли на территорию аэропорта, где шли бои.

Новобранец вызвался возглавить разведывательную роту, потому что имел необходимые военные навыки. Получив звание ефрейтор, он собрал роту из 11 мужчин. Всем выдали экипировку, автоматическое оружие, а командиру еще и пистолет "Макарова".

"На следующий день приехал "главный". Его представили как "Моторола". Главарь боевиков поставил задачу для всех подразделений, в том числе для представителей разведки. В наши обязанности входило наблюдение за передвижением техники украинских военных и по местонахождению "живой силы", — рассказал правоохранителям задержанный.

Полученную информацию, по его словам, боевики передавали непосредственно помощнику "Моторолы". Каждый месяц платили зарплату не более 4 тысяч гривен.

"В начале января 2015 года командир уже "дослужился" до звания сержант, но начал планировать, как покинуть ряды боевиков. Точкой стал случай, когда он нашел под разрушениями шестерых молодых ребят — украинских защитников. Мужчина рассказывает, что больше не мог видеть страдания и человеческие потери, поэтому написал рапорт на отпуск и скрылся", — рассказали историю боевика в полиции.

Бывшему боевику грозит уголовная ответственность согласно ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Донецкой области поймали "артиллериста" ДНР.

Фото: Нацполиция.