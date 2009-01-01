Выставился за 8 Марта. В Луганске комендатура задержала пьяного в хлам "начальника ПВО"

Два пьяных боевика пришли прямо в штаб бригады.

Пьяный боевик

"Военной комендатурой" в Луганске задержан начальник противовоздушной обороны 2-й отдельной мотострелковой бригады

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, "начальник ПВО" устроил для подчиненных женщин-военнослужащих праздничный ужин со спиртными напитками. В состоянии сильного алкогольного опьянения задержанный пытался оказать физическое сопротивление комендантскому патрулю, прибывшему на место происшествия.

Кроме того, были задержаны двое военнослужащих 2-й омбр, которые в нетрезвом состоянии пришли в штаб бригады.

Ранее "Главред" сообщал, что в Стаханове ревнивый пьяный наемник взорвал себя с "возлюбленной".