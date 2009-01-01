Выстрел из гранатомета и пожар. На Закарпатье горел дом экс-главы областной милиции

По предварительным данным баллистической экспертизы, выстрел был произведен со стороны фасада.

На Закарпатье горел дом Варцабы Скриншот

В пятницу вечером, 27 января, в Закарпатской области из гранатомета был обстреляли экс-главы областной милиции Василия Варцабы.

Информация о происшествии спасателям поступила после 21 часа. После выстрела в доме начался масштабный пожар, сообщает "112. Украина".

Сообщается, что выстрел был направлен в сторону одной из комнат на втором этаже дома, в которой момент инцидента находились супруги Вацрабы. Они не пострадали.

Об этом сообщило издание Mukachevo.net, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что по предварительным данным баллистической экспертизы, выстрел был произведен со стороны фасада.

Пресс-секретарь ГосЧС в Закарпатской обл. Наталия Батыр сообщила изданию, что в результате обстрела из гранатомета в доме загорелась кровля. Огнем было повреждено 130 кв. м., а также перекрытия мансардного этажа.

Пожар был ликвидирован в 23:25. В то же время, полиция получила сообщение о происшествии в 21:40.

В то же время по факту взрыва в здании Варцабы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога или взрыва). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. Об этом сообщил УНН спикер отдела коммуникации ГУ ЧП в Закарпатской области Владимир Павлюх.

"Вчера, 27 января, в 21.30 на номер 102 поступило сообщение от гражданки о том, что на улице Кошицкой произошел взрыв и горит дом. На место прибыла следственно-оперативная группа, руководство полиции области и города Ужгород. Там выяснили, что горит дом 62-летнего бывшего руководителя милиции Закарпатской области, а ныне пенсионера органов внутренних дел Василия Варцабы. Возгорание дома произошло в результате выстрела из гранатомета. Следователи на месте происшествия нашли тубус от ручного противотанкового гранатомета. Сейчас продолжаются следственные мероприятия по установлению лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению. В области объявлен план "Сирена", — рассказал Павлюх.

Видео: Фейсбук В.Глаголы.