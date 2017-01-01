Выстрел в глаз. В Днепре конфликт между мужчинами закончился стрельбой

Днепровского стрелка уже задержали правоохранители.

Злоумышленника, открывшего огонь из травматического пистолета, уже задержали копы dp.npu.gov.ua

В понедельник вечером, 25 декабря, в Днепре на улице Калиновой между двумя ранее судимыми мужчинами-местными жителями на бытовой почве произошел конфликт, один из его участников выстрелил оппоненту в глаз из травматического пистолета.

Пострадавший госпитализирован, стрелка задержали правоохранители, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Начато производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса, решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении.

Ранее в Лозовой Харьковской области мужчина открыл огонь по служебному автомобилю полиции, а когда его пытались задержать, выстрелил себе в голову. Узнать больше об инциденте можно здесь.