Выстрел в глаз. В Днепре конфликт между мужчинами закончился стрельбой

Днепровского стрелка уже задержали правоохранители.
Пострадавший госпитализирован, стрелка задержали правоохранители, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Начато производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса, решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении.
Ранее в Лозовой Харьковской области мужчина открыл огонь по служебному автомобилю полиции, а когда его пытались задержать, выстрелил себе в голову. Узнать больше об инциденте можно здесь.