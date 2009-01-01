Выстрел вражеского снайпера. В Минобороны рассказали о гибели силовика под Марьинкой

На Приморском направлении днем полной тишины не было.

В Минобороны рассказали о гибели силовика Gazeta.ua

На Донбассе недалеко от Марьинки от пули вражеского снайпера погиб украинский военный.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

В штабе отмечают, что на Приморском направлении днем полной тишины не было.

"Около 13 часов от пули вражеского снайпера погиб наш боец недалеко от Марьинки", — говорится в сообщении.

Также бандиты выпустили 2 мины калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Широкино.

На Донецком направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.

Вместе с тем российские оккупанты и боевики существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня несколько стабилизировалась. Российско-террористические группировки существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии. По нашим оперативным данным, в первую очередь, это связано с жаркой погодой и возможностью возникновения пожаров, в которых местные жители будут обвинять боевиков", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге силы АТО жестко поставили на место новое "мясо".