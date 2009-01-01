Выстрелы дробью. В Винницкой области убили водителя "Лексуса"

Водитель автомобиля получил ранение в шею. Также выстрелом был поврежден его автомобиль.

В Винницкой области убили водителя «Лексуса» bryansktoday.ru

В Могилев-Подольском Винницкой области был обстрелян автомобиль, в результате чего водитель машины погиб.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

Сообщение о госпитализации мужчины с огнестрельным ранением шеи в полицию поступило из Могилев-Подольской больницы.

Следственно-оперативной группой полиции предварительно установлено, что около 20:00 24 января в Могилев-Подольском во время движения автомобиля "Лексус", за рулем которого находился 46-летний местный житель, по нему были произведены выстрелы неизвестным лицом.

В результате водитель автомобиля получил ранение в шею. Также выстрелом был поврежден его автомобиль.

По предварительной информации, выстрелы были произведены из охотничьего оружия с дробовыми зарядами.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 15 лет.

Проводятся следственные оперативные мероприятия по установлению виновного лица и привлечению его к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Виннитчине возле полицейского участка застрелился коп.