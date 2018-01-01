"Взрыв гранаты, ранения в голову". СМИ узнали подробности уничтожения командира банды "ДНР"

Террорист был ранен вчера поздно вечером, отметили журналисты.

На Донбассе Олег Мамиев (прозвище "Мамай") получил осколочные ранения в голову и умер, узнали журналисты Скриншот видео с youtube.com

В промзоне Авдеевки Донецкой области командир банды "Пятнашки" самопровозглашенной "ДНР" из России Олег Мамиев (прозвище "Мамай") поздно вечером в четверг, 17 мая, получил осколочные ранения в голову, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Над головой одного из лидеров боевиков разорвалась граната, выпушенная из автоматического гранатомета станкового, сообщает Telegram-канале WarGonzo.

"Поздно вечером он проводил ротацию своих бойцов на авдеевской "промке". В результате обстрела ВСУ из АГС он получил тяжелые осколочные ранения", — утверждает издание.

"... граната (ВОГ-17) (осколочный боеприпас — Ред.) разорвалась прямо над головой. Врачи несколько часов боролись за жизнь командира "Пятнашки", но ранения в голову оказались несовместимыми с жизнью", — отмечается в сообщении.

Ранее пособник боевиков, российский писатель Захар Прилепин сообщил, что в промзоне Авдеевки Донецкой области был уничтожен Олег Мамиев, с ним попрощаются в "ДНР", а похороны пройдут в Северной Осетии.

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