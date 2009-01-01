Взрыв и обвал. В шахте на Львовщине погибли 8 горняков, судьба еще 20 остается неизвестной

Всего на шахте работало 172 горняка, из которых 34 были на аварийном участке.

В шахте на Львовщине произошел взрыв УНИАН

В четверг, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы.

В результате погибли 8 человек, 6 горняков получили травмы, судьба еще 20 человек остается неизвестной, сообщает ГосЧС.

Сообщается, что 6 горняков с травмами подняли на поверхность. Всего на шахте работало 172 горняка, из которых 34 были на аварийном участке. Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнерго и ГосЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб механик.