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Взрыв и обвал. В шахте на Львовщине погибли 8 горняков, судьба еще 20 остается неизвестной

Сегодня, 14:21

Всего на шахте работало 172 горняка, из которых 34 были на аварийном участке.

Шахтеры, горняки
В шахте на Львовщине произошел взрыв УНИАН
В четверг, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы.

В результате погибли 8 человек, 6 горняков получили травмы, судьба еще 20 человек остается неизвестной, сообщает ГосЧС.

Сообщается, что 6 горняков с травмами подняли на поверхность. Всего на шахте работало 172 горняка, из которых 34 были на аварийном участке. Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнерго и ГосЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб механик.

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Львов, Сокаль, шахта, взрыв, обвал
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