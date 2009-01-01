Взрыв и обвал. В шахте на Львовщине погибли 8 горняков, судьба еще 20 остается неизвестной

Всего на шахте работало 172 горняка, из которых 34 были на аварийном участке.
В результате погибли 8 человек, 6 горняков получили травмы, судьба еще 20 человек остается неизвестной, сообщает ГосЧС.
Сообщается, что 6 горняков с травмами подняли на поверхность. Всего на шахте работало 172 горняка, из которых 34 были на аварийном участке. Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнерго и ГосЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб механик.