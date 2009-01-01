Взрыв на трассе и пожар. На Харьковщине из гранатомета обстреляли джип, опубликованы фото

В городе Волчанск на обочине был обнаружен поврежденный термическим воздействием огня автомобиль Toyota FJ Cruiser.

На Харьковщине из гранатомета обстреляли джип hk.npu.gov.ua

Во вторник, 3 октября, в Харьковской области неизвестные из гранатомета обстреляли внедорожник 35-летнего мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Отмечается, что в Волчанский отдел полиции поступила информация от женщины о том, что около 00:25 она услышала звук, похожий на выстрел.

По сведениям полиции, во время проверки информации в городе Волчанск на обочине был обнаружен поврежденный термическим воздействием огня автомобиль Toyota FJ Cruiser.

Досудебным расследованием установлено, что 35-летний безработный водитель двигался по улице в Волчанск. У перекрестка услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия. На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета. Водитель не пострадал.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине группа молодчиков до смерти забила мужчину.

Фото: hk.npu.gov.ua.