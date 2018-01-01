Под Киевом парень подорвался на гранате во время онлайн-трансляции

Инцидент произошел в Великой Солтановке, отметили в Нацполиции.

На Киевщине парни в соцсети вели онлайн-трансляцию, в ходе которой хвастались гранатой и тротиловой шашкой, прогремел взрыв npu.gov.ua

В селе Великая Солтановка Киевской области в одном из домов двое выпивших парней с помощью мобильного в соцсети вели онлайн-трансляцию — показывали ручную гранату дистанционную, модификации — 5, тротиловую шашку и детонатор.

В результате неосторожного обращения с опасными предметами произошел взрыв, 25-летний местный житель получил тяжелые травмы — у него рваная рана и ампутация предплечья левой руки, говорится на сайте Национальной полиции.

"Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск. С подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию", — отмечается в сообщении.

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

На Киевщине парни в соцсети вели онлайн-трансляцию, в ходе которой хвастались гранатой и тротиловой шашкой, прогремел взрыв npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов Днепра девушка пыталась сделать селфи, съехала вниз по перилам, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника, и умерла. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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