Сегодня, 14:28 RSS

Взрыв в Киеве в авто: в полиции назвали основные версии инцидента

Сегодня, 12:30

Возможно, взрыв прогремел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством, отметил Крищенко.

асфальт,кровь
Правоохранители рассматривают две основные версии взрыва, прогремевшего в Киеве в авто kiev.informator.ua
В Дарницком районе Киева на месте взрыва, прогремевшего в автомобиле, найдены элементы, которые позволяют утверждать, что рванула граната.

Правоохранители рассматривают две основные версии инцидента, одна из них — покушение на убийство двух лиц, рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"… кто-то посторонний забросил в автомобиль гранату, которая взорвалась, или другая версия — неосторожное обращение со взрывным устройством", — отметил собеседник.

Ранее в полиции Киева сообщили, что вечером 27 апреля в столице на ул. Михаила Драгоманова, 44А взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Киев, авто, взрыв, граната, жертвы, полиция, Андрей Крищенко, версии
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...