Взрыв в Киеве в авто: в полиции назвали основные версии инцидента

Возможно, взрыв прогремел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством, отметил Крищенко.

Правоохранители рассматривают две основные версии взрыва, прогремевшего в Киеве в авто kiev.informator.ua

В Дарницком районе Киева на месте взрыва, прогремевшего в автомобиле , найдены элементы, которые позволяют утверждать, что рванула граната.

Правоохранители рассматривают две основные версии инцидента, одна из них — покушение на убийство двух лиц, рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"… кто-то посторонний забросил в автомобиль гранату, которая взорвалась, или другая версия — неосторожное обращение со взрывным устройством", — отметил собеседник.

Ранее в полиции Киева сообщили, что вечером 27 апреля в столице на ул. Михаила Драгоманова, 44А взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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