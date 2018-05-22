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Взрыв в рейсовом автобусе в захваченном Дебальцево: росСМИ назвали причину

Сегодня, 07:37

В транспортном средстве ребенок вез боеприпас, сообщил представитель боевиков в СЦКК.

Киев, Арсенал, белогородка 01, граната
В Дебальцево в автобусе взорвалась граната, рассказал представитель "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня kyiv.npu.gov.ua
В захваченном боевиками самопровозглашенной "ДНР" Дебальцево Донецкой области в рейсовом автобусе у ребенка в рюкзаке взорвалась граната.

Жертва и пострадавшие в результате инцидента — несовершеннолетние, сообщил представитель "республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет РИА Новости.

"Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв" — отметил собеседник российского агентства.

Ранее сообщалось, что днем 22 мая в Дебальцево произошел взрыв в рейсовом автобусе №1, который двигался по улице Курчатова, погиб один человек, а два — пострадали. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
ДНР, Дебальцево, автобус, ребенок, рюкзак, граната, взорыв, СЦКК, Донбасс
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