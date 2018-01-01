Взрыв в Сумах, неизвестный взорвал гранату в ночном клубе, много пострадавших

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1 / 2 В Сумах прогремел взрыв в ночном клубе. (ТСН)

Трое из семи пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Около шести утра 10 июня в Сумах прогремел взрыв в ночном клубе "Луна" на улице Интернационалистов.

Перед этим возле клуба видели мужчину в балаклаве, он убегал с места происшествия, а уже через минуту прогремел взрыв, пишет местное издание "Данкор онлайн".

По непроверенным данным, мужчина бросил гранату в сторону охранников заведения. Как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, всего от взрыва гранаты пострадали 7 человек. Трое из семи пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Это мужчина 1990 года рождения. Во время задержания он оказывал сопротивление, угрожая "копам" ножом.

Мотивы преступления пока неизвестны. По неофициальной информации, мужчину не пустили в ночное заведение, поэтому он вернулся в балаклаве и с гранатой в руках.

На данный момент на месте инцидента находятся 8 полицейских машин и "скорая".

Карабута сообщил, что происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса:

"Покушение на убийство",

"Сопротивление сотрудникам полиции",

"Хранение и применение огнестрельного оружия",

"Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

По информации ТСН, семеро пострадавших госпитализировали в Сумскую областную больницу. Двое в тяжелом состоянии, у одного человека ранена рука.

Двоих сейчас оперируют в хирургии, по одному – в стационаре, в торакальном, в сосудистом. Также еще один человек находится в ортопедии с травмированными конечностями.

Напомним, 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва пострадали девять человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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