Взрыв в Умани, пострадал 13-летний паломник-хасид, опубликованы фото

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1 / 4 От взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей.

Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти

От взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей.

В Умани Черкасской области в ночь на 21 сентября прогремел взрыв недалеко от места пребывания паломников-хасидов . В результате взрыва пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля.

Как сообщает пресс-центр Нацполиция области, "сегодня около шести утра в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета.

Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге. При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.

На данный момент на месте взрыва работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства и причастные к взрыву личности устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, Хасиды встретили 5778 иудейский Новый год — Рош Ха-Шан. 30 тысяч паломников слетелись в Украину со всего мира на могилу своего духовного наставника Цадика Нахмана в Умани.