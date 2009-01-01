Взрыв жилого дома в Одесской области, есть жертвы

На месте происшествия было обнаружено тела лдвух погибших.

В Одесской области в Лиманском районе произошел взрыв одноэтажного жилого дома, два человека погибли.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Одесской области (ГосЧС), 20 февраля 10:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Лиманском районе, в садовом обществе Степное на ул. Четвёртая линия, 1040, вероятно, произошел взрыв бытового газа с последующим горением одноэтажного жилого дома.

Прибывшие на место происшествия первые пожарно-спасательные подразделения, установили, что в результате взрыва обвалилась кровля и несущая стена дома, пожар распространился на площадь 100 кв. м.

На месте происшествия было обнаружено тело одного погибшего, а позже — второго. Дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, 8 января, в Одесской области произошел взрыв в частном одноэтажном доме с последующим возгоранием.

Фото: odesa.dsns.gov.ua