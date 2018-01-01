"Взрывной улов". В Киеве рыбак выловил из Днепра ведро с гранатами

Инцидент произошел в водах близ Труханова острова.

В Киеве в водах реки Днепр близ Труханова острова был обнаружен плавучий тайник со взрывчаткой и боеприпасами.

Такое сообщение опубликовали столичные правоохранители.

Согласно обнародованным данным, мужчина-рыбак выловил из воды ведро и пакет с патронами/гранатами.

На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. При осмотре вещей они обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять боеприпасов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более полторы тысячи патронов различного калибра.

Сейчас правоохранители работают над установлением владельца оружейного тайника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине паводком подняло громадную мину.

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