Взятки, золото и ювелирные изделия. В полиции на Сумщине проходят "чистки", опубликованы фото

Задержан заместитель начальника отдела полиции Шостки во время получения 7 тыс. гривен.

В полиции на Сумщине проходят «чистки» Facebook Ларисы Сарган

В Шостке Сумской области разоблачили во время получения взятки заместителя начальника отдела полиции, а у его руководителя дома и на работе нашли тысячи долларов и много оружия.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице Facebook.

Отмечается, областная прокуратура совместно с управлением внутренней безопасности задержала заместителя начальника отдела полиции во время получения 7 тыс. гривен. Устанавливая причастных, правоохранители провели обыск в кабинете и дома начальника того же отдела полиции.

Во время проведения следственных действий в доме чиновника нашли и изъяли огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штык-ножи и флаг Российской Федерации. В кабинете правоохранителя, который имеет специальное звание полковник полиции, обнаружено и изъято 21,5 тыс. долларов США, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекция монет.

На данный момент начато досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Напомним, на Киевщине председатель сельсовета погорел на крупной взятке.

Фото: Фейсбук Л.Сарган.