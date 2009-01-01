Янтарная лихорадка на Ровенщине. Полиция изъяла полтонны камня на 2 миллиона

Полицейские установили места пунктов скупки и хранения "солнечного камня".
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы полиции области.
Как сообщается, правоохранители получили информацию о деятельности сети пунктов скупки незаконно добытого камня. Данная информация нашла свое подтверждение. Помещение использовали не только как пункт приема янтаря, но и для хранения и обработки камня.
Полицейские установили места пунктов скупки и хранения "солнечного камня".
14 марта на основании постановления суда сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области следователи областной полиции и прокуратуры Ровенской области провели санкционированные обыски в г. Ровно и нескольких районах региона.
Правоохранители изъяли около 500 килограммов янтаря, а также оборудование для его обработки. По предварительным данным стоимость "солнечного камня" составляет почти два миллиона гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта обработанного янтаря, а также лиц, причастных к незаконной деятельности.
Напомним, на Житомирщине в результате обысков было изъято полтонны камня и оружие.
Фото: rv.npu.gov.ua.