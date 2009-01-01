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Янтарная лихорадка. В Луцке накрыли подпольные цехи и изъяли незаконно добытого камня на полмиллиона

Сегодня, 21:55
Луцк, янтарь, обыск < >
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1 / 3 В Луцке накрыли подпольный янтарный цех (vl.npu.gov.ua)

Устанавливаются каналы поступления и сбыта янтаря.

Луцк, янтарь, обыск
В Луцке накрыли подпольный янтарный цех vl.npu.gov.ua
На Волыни правоохранители изъяли незаконно добытого янтаря на полмиллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении управления защиты экономики в Волынской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, сегодня в Луцке полицейские пресекли деятельность подпольных цехов по обработке янтаря и изъяли почти 50 кг камня. Стоимость изъятого янтаря достигает почти 500 тысяч гривен.

Устанавливаются каналы поступления и сбыта янтаря.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке во время обыска "копатели" взяли в заложники полицейских.

Фото: vl.npu.gov.ua.

Теги:  
Янтарь, Волынь, полиция, Луцк
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