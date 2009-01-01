Янтарные разборки. На Ровенщине заезжие бандиты застрелили скупщика, опубликовано видео задержания

Диалог не заладился. Одни сильные приезжие, другие — темпераментные местные. Слово за слово и пошло-поехало.

На Ровенщине заезжие бандиты застрелили скупщика Facebook/Арсена Авакова

В субботу вечером, 28 января, в Ровно патрульные полицейские за час задержали убийцу жителя села Люхча Сарненского района.

Об этом на странице в Facebook сообщил министр МВД Арсен Аваков.

"Среди белого дня, в центре села около магазина по неизвестным причинам один человек ранил другого. Раненый умер в автомобиле через 15 минут. Сочувствие родным и близким погибшего", — написал Аваков.

Патрульные начали преследование автомобиля Ford Transit, на котором стрелок ехал в сторону Ровно. "Остановили на автозаправке, на выезде из областного центра. Два человека, которые ехали в автомобиле, предприняли попытку сбежать в поле и в спешке спрятать в снегу большую сумку. Однако их догнали, сумку нашли: 2 пистолета Форт, пистолет Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы к ним", — написал Аваков.

Министр МВД разместил на странице оперативное видео задержания.

В то же время, по данным журналиста ТРК "Ривне 1" Дмитрия Леонтиюка, убийство в селе Люхча произошло на почве "разборок" между скупщиками янтаря незаконной добычи и заезжими участниками группировки, предлагавшей услуги по "крышеванию".

"Диалог не заладился. Одни сильные приезжие, другие — темпераментные местные. Слово за слово и пошло-поехало. По давней полесской традиции непрошеных гостей встречать короткими автоматными очередями и звучными залпами из охотничьих ружей. Гости традицию знали, а поэтому и обеспечили соответствующую плотность огня со своими визави. Скупщик ранен, но жив. Отец скупщика.. не довезли живым до больницы", — написал Леонтиюк.

Подробнее о ситуации с незаконной добычей янтаря читайте в материале "Главреда" "Янтарный кризис: кто виноват и что делать?".

Фото, видео: Фейсбук А.Авакова.