Янтарные войны. На Ровенщине 30 незаконных копателей атаковали полицейских, опубликованы фото

Факт имел место в поселке Клесов Сарненского района 15 марта около 18.00.

30 незаконных копателей атаковали полицейских rv.npu.gov.ua

Ровенской области вчера, 15 марта, зафиксирован факт сопротивления сотрудникам полиции со стороны большой группы незаконных копателей янтаря.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Ровенской области.

Сообщается, что факт имел место в поселке Клесов Сарненского района 15 марта около 18.00.

Нацполиция остановила квадроцикл без номерных знаков с прицепленной к нему мотопомпой кустарного производства. Однако задокументировать уголовное преступление полицейским помешали около 30 агрессивно настроенных неизвестных, которые заблокировали служебный автомобиль. На требования полицейских покинуть место происшествия и не препятствовать их работе злоумышленники не реагировали, а наоборот стали вести себя вызывающе, угрожая физической расправой.

В это время на подмогу односельчанам подъехали еще несколько местных жителей на трех авто. Они начали подстрекать толпу. Пытаясь повредить служебное авто полиции, они призывали к физической расправе над полицейскими и выражали намерение забрать у них огнестрельное оружие.

Из-за численного преимущества злоумышленникам удалось затянуть квадроцикл с мотопомпой во двор дома, который находился рядом с местом события. Телесные повреждения никто из сотрудников полиции не получил.

По факту сопротивления сотрудникам полиции во время исполнения ими служебных обязанностей начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины). Она предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Правоохранители установили, что среди лиц, причастных к уголовному правонарушению, самыми активными были трое местных жителей в возрасте от 29 до 34 лет. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в преступлении.

Напомним, на Ровенщине полиция изъяла полтонны янтаря на 2 миллиона.

Фото: rv.npu.gov.ua.