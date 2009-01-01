Ящики с патронами и гранатами. На Днепропетровщине перехватили грузовик с опасным грузом

Никаких документов на опасный груз водитель полицейским не предоставил.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
Отмечается, что во время осмотра транспортного средства в кузове правоохранители обнаружили ящики с большим количеством патронов и гранатами с запалами. Никаких документов на опасный груз водитель полицейским не предоставил.
Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье задержали торговца оружием.
Фото: dp.npu.gov.ua.