"Забросали коктейлями Молотова". В Киеве горело отделение банка: фото и видео с места происшествия

Возгорание произошло в Соломенском районе столицы.

В Киеве отделение банка, по предварительным данным, забросали "коктейлями Молотова" facebook.com/UA.KyivPolice

В Соломенском районе Киева в пятницу, 22 июня, около 4 часов утра произошел пожар в отделении одного из банков, никто не пострадал, разбиты окна, повреждено помещение.

Инцидент случился на ул. Героев Севастополя, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью ("коктейли Молотова").

Пожар произошел в помещении "Ощадбанка", пишет "Эспрессо". "По словам местных жителей, они услышали несколько звуков, похожих на взрыв. После этого в помещении банка вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли пожарные и бригады скорой помощи", — отметило издание.

Напомним, поздно вечером, 20 июня, на трассе Киев — Житомир (Житомирская трасса) на автозаправочной станции "БРСМ-Нафта" произошел пожар из-за водителя, который забыл вытащить пистолет из горловины топливного бака авто и уехал. Забывчивого мужчину уже нашли правоохранители.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram