"Вводили план-перехват": полиция оперативно раскрыла новое дело Найема

У брата нардепа угнали мотоцикл, но преступника довольно быстро поймали.

Мотоцикл Маси Найема. facebook.com/MasiNayyem

Полиция Киева задержала мужчину, угнавшего мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема – Маси.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет "Украинская правда". "Задержали только что – и похитителя, и мотоцикл", – заявил источник.

Отмечается, что правоохранители вводили план-перехват.

О похищении мотоцикла Маси Найем сам сообщил 11 мая у себя в Facebook. "Я никого не подозреваю. Это банальный угон", – написал он.

Как сообщалось, Мустафа Найем попросил предоставить ему госохрану из-за угроз. Нардеп не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.

Отметим, накануне в Азербайджане правоохранителями задержан Магомед-Амин Саитов, который подозревается в избиении Найема.

Напомним, ранее сообщалось, что избившим Найема кавказцам грозит до пяти лет тюрьмы.

В то же время брат Магомеда-Амина Саитова — Ахмед рассказал свою версию происшествия с Найемом.

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