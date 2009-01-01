Задержана работница суда, "сливавшая" олигархам информацию о санкциях на обыск

Это дело касается одного из крупных земельных олигархов, пояснил Сытник.

Задержана работница суда, «сливавшая» информацию informus.ru

Задержана сотрудница суда, "сливавшая" информацию о санкциях на обыск, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины получало в судах.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил во время парламентских слушаний на тему: "Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине", пишет УНИАН.

Сытник отметил, что сегодня "задержали работника суда, за деньги "сливавшего" информацию о санкциях на обыск, которые мы получали в судах".

Директор НАБУ объяснил, что "это дело касается одного из крупных земельных олигархов... сегодня была задержана эта работница при передаче распечатанного из закрытого Реестра судебных решений постановления об обысках в подконтрольных ему предприятиях".

Сытник подчеркнул, что информация о значительной части обысков "сливается". "Иногда мы приходим, а там нас уже ждут", — сказал он.

Напомним, ранее в Днепре поймали двух судей, которые вымогали от обвиняемого 30 тысяч долларов взятки.