Задержание со стрельбой. В Одессе поймали особо опасного преступника, сбежавшего в Киеве из суда

Задержанный 12 декабря 2016 года совершил побег из зала суда в Киеве.

В Одессе поймали особо опасного преступника od.npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Задержанный 12 декабря 2016 года совершил побег из зала суда в Киеве.

Данный гражданин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В 8.30 в на улице Проценко в Суворовском районе Одессы в результате оперативно-розыскных мероприятий по задержанию этого гражданина оперативники Управления уголовного розыска области применили табельное оружие", — сообщили в главке.

Как пояснили в отделе, во время задержания злоумышленник пытался скрыться на автомобиле, но автомобиль был заблокирован правоохранителями в районе ул. Грушевского.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции и сейчас дает признательные показания. "Он будет передан киевским правоохранителям", — добавили в главке.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали двух злоумышленников-иностранцев, которые оказались серийными грабителями. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: od.npu.gov.ua.

Видео: Поліція Одещини.