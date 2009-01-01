Задержание со стрельбой. В Одессе поймали особо опасного преступника, сбежавшего в Киеве из суда

Задержанный 12 декабря 2016 года совершил побег из зала суда в Киеве.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Задержанный 12 декабря 2016 года совершил побег из зала суда в Киеве.
Данный гражданин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"В 8.30 в на улице Проценко в Суворовском районе Одессы в результате оперативно-розыскных мероприятий по задержанию этого гражданина оперативники Управления уголовного розыска области применили табельное оружие", — сообщили в главке.
Как пояснили в отделе, во время задержания злоумышленник пытался скрыться на автомобиле, но автомобиль был заблокирован правоохранителями в районе ул. Грушевского.
Злоумышленник доставлен в отдел полиции и сейчас дает признательные показания. "Он будет передан киевским правоохранителям", — добавили в главке.
Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали двух злоумышленников-иностранцев, которые оказались серийными грабителями. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: od.npu.gov.ua.
Видео: Поліція Одещини.