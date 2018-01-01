"Загрызли собаки". На Львовщине нашли мертвым мужчину

Погибший жил на бывшей ферме, отметили в полиции.

Погибший на Львовщине мужчина ухаживал за двумя овчарками УНИАН

В воскресенье, 18 февраля, в одном из сел Пустомытовского района Львовской области на территории бывшей фермы нашли мертвым мужчину

По предварительной версии правоохранителей, человека загрызли собаки, за которыми он ухаживал, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, установила личность умершего — 41-летнего местного жителя, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками", — отметили в ведомстве.

При осмотре на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что вечером 26 января во Львове в бассейне "Динамо" после занятий по плаванию во время сушки волос феном на глазах у матери умерла девочка. Позже СМИ узнали, что ребенок мог скончаться вследствие инсульта.