"Загрызли собаки". На Львовщине нашли мертвым мужчину

Погибший жил на бывшей ферме, отметили в полиции.
По предварительной версии правоохранителей, человека загрызли собаки, за которыми он ухаживал, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.
"Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, установила личность умершего — 41-летнего местного жителя, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками", — отметили в ведомстве.
При осмотре на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".
Ранее сообщалось, что вечером 26 января во Львове в бассейне "Динамо" после занятий по плаванию во время сушки волос феном на глазах у матери умерла девочка. Позже СМИ узнали, что ребенок мог скончаться вследствие инсульта.