Захват дома возле Днепра. Рейдеры расстреляли авто полиции, есть раненые

В 3 км от Днепра произошла перестрелка неизвестных с представителями охранной компании.

В 3 км от города Днепр в селе Новоалександровка в Рождественскую ночь произошла попытка захвата частного дома со стрельбой. Также был расстрелян автомобиль полиции, который прибыл на место происшествия.

Об этом сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник на странице в Facebook.

По его словам, произошла перестрелка неизвестных с представителями охранной компании.

"Попытка захвата частного дома, по тревожной кнопке выезжает охранная фирма, их берут в заложники и связывают, бьют, ломают ребра, жильцы дома тоже "в скотче", к дому подъезжает руководитель охранной фирмы с двумя охранниками и парень с видеокамерой, только вышли из машины — по ним открыли огонь на поражение, забросали гранатами: РГД-5 сработала, Ф-1 "заснула" под машиной. Двое в реанимации, врачи борются за их жизнь. Третий самый лёгкий — сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках", — написал Колесник.

В пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области обещают рассказать подробности инцидента.

Также отмечается, что начальник областной полиции Игорь Репешко намерен наградить сотрудников полиции, которые обезоруживали и задерживали опасного злоумышленника, а также врача, который рискуя жизнью выносил из-под обстрелов раненых людей.

Напомним, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений, в это время наряд полиции охраны выехал в тот же район к одному из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.