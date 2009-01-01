"Заказ" на 17 миллионов долларов. Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина России

При получении "аванса" в размере 100 000 долларов США злоумышленники были задержаны.

Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина РФ Facebook Юрия Луценко

Прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом", — сообщил Луценко.

"При получении "аванса" в размере 100 тысяч долларов, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, последние были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", — добавил он.

Луценко не сообщил, кого именно планировала похитить эта группа лиц.

Напомним, ранее вдова Вороненкова обвинила ФСБ: перед убийством экс-депутата Госдумы похищала его водителя.

Фото: Фейсбук Ю.Луценко.