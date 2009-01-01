"Заказ" на 17 миллионов долларов. Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина России

При получении "аванса" в размере 100 000 долларов США злоумышленники были задержаны.
Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
"Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом", — сообщил Луценко.
"При получении "аванса" в размере 100 тысяч долларов, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, последние были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", — добавил он.
Луценко не сообщил, кого именно планировала похитить эта группа лиц.
Напомним, ранее вдова Вороненкова обвинила ФСБ: перед убийством экс-депутата Госдумы похищала его водителя.
Фото: Фейсбук Ю.Луценко.