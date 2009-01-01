Занесло на гололеде. На Тернопольщине перевернулась рейсовая маршрутка, пострадали 12 человек

В восьми километрах от места отправки автобус начало заносить и бросать из стороны в сторону.

На Тернопольщине перевернулась маршрутка tp.npu.gov.ua

В среду, 25 января, в Тернопольской области в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса пострадали 12 человек.

По словам правоохранителей, Mercedes Sprinter в 12:00 выехал из Шумска. В салоне находилось более двадцати пассажиров, среди которых — один ребенок, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

В восьми километрах от места отправки автобус начало заносить и бросать из стороны в сторону. Предварительная причина этого — гололед на дороге. Свидетели говорят, что водитель потерял контроль над автобусом и пытался всячески восстановить управление транспортным средством. Однако сделать это ему не удалось и автобус перевернулся на обочине.

В медучреждение пока что обратилось двенадцать пострадавших, одного забрали в реанимацию. У некоторых людей медики фиксируют переломы.

Правоохранители работают на месте ДТП, чтобы установить окончательную причину ДТП.

Ранее сообщалось, что возле Ксаверовки Киевской области военнослужащий, ехавший на "Волге", влетел в "Таврию". Водитель и два пассажира последней машины погибли на месте происшествия.

Фото: tp.npu.gov.ua.