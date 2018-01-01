Зарезала ребенка, ранила отца. На Закарпатье женщина пыталась покончить с собой

В ходе конфликта женщина нанесла несколько ударов ножом отцу.

В субботу вечером, 10 февраля, в селе Березинка Мукачевского района Закарпатской области 28-летняя местная жительница, пока ее муж находился на работе, нанесла ножевые ранения своей двухлетней дочери.

Во время совершения убийства, в комнату вошел отец женщины. 50-летний мужчина оттолкнул дочь от внучки. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ударов ножом и ему, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"Мужчина отвез ребенка в детскую больницу, но по пути девочка умерла. Кроме того, отец вызвал скорую и по месту жительства дочери. Полиция установила, что после нанесения ножевых ранений ребенку и отцу, женщина пыталась покончить с жизнью. Подозреваемую врачи спасли. Медики оказали ей первоочередную медицинскую помощь. Она находится в реанимации", — рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Киеве мужчина зарезал знакомую скальпелем и избавился от тела.