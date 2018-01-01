"Зарезали семью крымских татар". В Крыму убили женщину с сыном

Преступление совершено под Симферополем, отметил журналист.

В Крыму злоумышленник убил женщину и ее сына Открытые источники

В среду вечером, 27 июня, в Симферопольском районе захваченного Российской Федерацией Крыма парень убил женщину и ее малолетнего сына.

Злоумышленником оказался 23-летний местный житель, он задержан, говорится на сайте так называемого Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму.

Журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook написал, что "вчера вечером в селе Давыдовка, что под Симферополем, зарезали семью крымских татар — мать и восьмилетнего сына".

"… было обнаружено тело 33-летней жительницы с признаками насильственной смерти и ее малолетний сын с ножевыми ранениями. Мальчик был доставлен в больницу, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, через некоторое время скончался", — отметили в ведомстве оккупантов.

В Крыму злоумышленник убил женщину и ее сына Скриншот с facebook.com/namatullaev

Напомним, в конце мая народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму сильно избили делегата Курултая Асана Эгиза. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram