Защитили нацинтересы или перегнули палку. Что Украине делать со скандальным законом об образовании

Мы должны помнить, что все равно придется отступить, говорит Павел Рудяков.

Павел Рудяков Главред

Жесткая позиция ряда соседних с Украиной стран, вызванных, грозит перерастанием в крайне неприятную для Киева международную ситуацию.

Об этом директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"На мой взгляд, Украина должна учесть реакцию зарубежных стран, что-то отбросить и что-то принять, Минобразования должно это учесть, а затем мы должны начать диалог, приводя аргументы", — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что этнических румын в Украине проживает больше, нежели украинцев в Румынии: "Поэтому аргумент (об одинаковом количестве школ с родным языком обучения) может сработать лишь в определенном политическом контексте. Сейчас к Украине другие требования и критерии".

"Нам следует не искать аргументы для объяснения того, почему мы правы (потому что мы не правы на 100%, это очевидно). Нам нужно приложить все усилия, чтобы эти одинокие голоса молдаван, румын, венгров и т.д. не аукнулись нам в Европе каким-то коллективным решением против нас. Если эти страны гаркнут, поднимут свое лобби в Европе (а у мадьяр там хорошее лобби), и Брюссель нам заявит свою официальную позицию — что Украина тогда будет делать? Нам нужно сделать все, чтобы этого не случилось, а не искать оправдания, почему мы правы, а мадьяры — нет. Они все равно не откажутся от своей позиции. А позиция, как мы видели, была жесткой и категоричной", — подчеркнул политолог.

Директор информационно-политического центра "Перспектива" предложил свой вариант выхода из сложившейся ситуации: "Сначала нам нужно объяснить свою позицию мадьярам, полякам, румынам, молдаванам — всем. Однако при этом мы должны помнить, что все равно придется отступить. Затем следует согласовать позицию с представителями национальных меньшинств, потом — с официальными структурами этих государств на экспертном и чиновническом уровне".

"Но первым делом нужно сбить эту волну публичности, чтобы она не переросла в крайне неприятную международную ситуацию. Если эта ситуация будет раскручиваться, то к Украине может возникнут множество претензий по другим вопросам и нашим законодательным инициативам, принятым не так давно. Потому что все это может покатиться, как снежный ком с горы", — считает эксперт.

"Украина должна защищать национальные интересы и понимать, что в данном случае мы немножко перегнули палку, а потому нам придется немного отступить и принять поправки или приложения к закону, пусть не на общенациональном, а на региональном уровне. Это рабочие вопросы, которыми нужно заниматься прямо сейчас и выйти из ситуации относительно красиво", — подытожил Павел Рудяков.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Украина должна учесть претензии Венгрии к закону об образовании.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Языковой камень преткновения: почему в ЕС возмущены украинским законом об образовании?"