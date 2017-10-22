"Зашкварили "Белоснежку". Под Донецком ликвидировали подругу "Гиви" — СМИ

"Гиви" дождался свою зазнобу, пишут в соцсетях.

"Гиви" дождался свою зазнобу, пишут в соцсетях © Дарина Евтушенко

Под Донецком была убита 26-летняя Анастасия Слободнюк — подруга ныне покойного главаря банды "Сомали" Михаила "Гиви" Толстых

Об этом сообщает mk.ru.

"Сегодня на Донбассе в р-н Спартака зашкварена нашим снайпером "Белоснежка", мразь, убийца, садистка. Гывы "дождался" свою зазнобу", — цитирует издание сообщения в соцсетях.

Отмечается, что Слободнюк была убита украинским снайпером в районе Спартака.

Сама Слободянюк, по имеющимся данным, была снайпером, участвовала в боевых действиях с 2014 года. Была дважды ранена, в том числе в боях за донецкий аэропорт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке был уничтожен КамАЗ с боевиками "Сомали".