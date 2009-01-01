Здание полиции в Ровно обстреляли из противотанкового гранатомета, введен план "Перехват"

Взрывом повреждены крыша и стена здания полиции.

В Ровно ночью, 20 марта, на ул. Степана Бандеры прогремел взрыв, в результате которого повреждены стена и крыша гаражного помещения управления патрульной полиции. К счастью никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба полиции Ровненской области, правоохранители выяснили, что взрыв произошел в результате действия выстрела из противотанкового гранатомета. Осмотрев место происшествия, полиция нашла тубус от РПГ-22.

В полиции также отметили, что помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было.

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

С целью задержания злоумышленников в области введен план "Перехват" и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Напомним, 16 марта на Ровенщине неподалеку от Клесова силы Нацполиции во время отработки района обнаружили две мотопомпы. Однако доставить их в отдел полиции помешали около 25 агрессивно настроенных мужчин. Участники конфликта стали бросать камни в сторону полицейских и угрожали поджечь служебный автомобиль.

На неоднократные требования правоохранителей покинуть место происшествия и не препятствовать исполнению служебных обязанностей неизвестные не реагировали, а, наоборот, начали стрелять по полицейским. Одна из резиновых пуль попала в бронежилет одного из сотрудников полиции.

После задержания самого активного из участников конфликта, который подстрекал и призывал к противоправным действиям, остальные убежали. Задержанным оказался 43-летний житель пгт Клесов.

18 марта, в селе Федоровка Сарненского района более сотни недовольных ателей янтаря в балаклавах перекрыли автодорогу "Киев-Ковель".