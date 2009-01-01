"Ждем сообщения из морга". Бойцы АТО рассказали о четырех мощных взрывах в ДНР

Взрывная волна прокатилась по Макеевке, Зугресу, Харцызску. Наверное, рассказала Мокренчук.

В ДНР прогремели 4 взрыва news-hot.net

На оккупированной территории Донецкой области прогремели четыре мощных взрыва.

Об этом сообщила пресс-секретарь 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук в Facebook.

"Зашел эшелон на Ясиноватую: 6 цистерн горючки и плюс б/к с базы хранения. Два очень сильных "баха" в "дыре". Взрывная волна прокатилась по Макеевке, Зугресу, Харцызску. Наверное, шмель. Ждем сообщения из морга Донецка. В Снежном в 12:15 слышали сильный взрыв где-то со стороны объездной на Торез. В 12:28 еще один такой же", — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Донецке и уничтоженном грузовике со "свежими" боевиками ДНР.