Жесткая ответка. Боевики наглеют у Мариуполя, получили по зубам под Попасной

Наибольшая активность боевиков была на Приморском направлении.

Боевики получили по зубам под Попасной Фейсбук 93 ОМБР

На Донбассе за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования не прекращали обстрел украинских позиций на всех направлениях.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших военных, силы АТО отрывали огонь. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Потери врага уточняются", — сообщили в штабе АТО.

Отмечается, что наибольшая активность боевиков была на Приморском направлении, где они били по укреплениям украинской армии у Водяного и Гнутово.

На Донецком направлении боевики дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску, Авдеевке и шахте Бутовка.

На Луганском направлении около 17 часов боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО у Новозвановки.

"Наши военные жестко ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Пострадавшего сразу госпитализировали. Сейчас состояние его здоровья — удовлетворительное. Кроме того, на этом же направлении боевики применяли гранатометы неподалеку Крымского, Донца и Валуйского", — добавили в штабе АТО.

Напомним, силы АТО на Светлодарской дуге вернули Украине еще несколько сотен метров