Силы АТО жестко ответили врагу. Оккупанты ударили из гранатометов по жилым кварталам Марьинки

Утром боевики били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов по позициям сил АТО у Широкино.

Боевик на Донбассе twitter.com/dubovoyslavyans

На Донбассе незаконные вооруженные формирования сегодня 9 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО вновь продемонстрировал, что российско-оккупационные группировки не только не соблюдают мирных договоренностей, а пренебрегают всеми нормами международного гуманитарного права", — заявили в штабе.

В частности, утром боевики били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов по позициям сил АТО у Широкино, Водяного и Павлополя, что на Приморском направлении. Около 11.30 во время обстрела опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки оккупанты ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и по жилому сектору этого поселка. В результате взрывов разрушены хозяйственные постройки и повреждены стены домов.

На Донецком направлении, как отметили в штабе, пророссийские наемники дважды из пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь на подступах к Майорску. Из такого же оружия боевики обстреляли укрепления сил АТО вблизи Песков и Невельского.

На Луганском направлении ночью террористы применяли минометы калибра 82 миллиметра неподалеку от Крымского.

На огневые провокации украинские военные 7 раз оперативно и жестко отвечали противнику.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бахмутке силы АТО уничтожили 6 и ранили 15 оккупантов.