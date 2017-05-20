"Жестокая расправа". В Одессе совершено тройное убийство

По данным СМИ, неизвестные убили бухгалтера порта "Черноморск", ее мужа и мать.

Человек с пистолетом, иллюстрация forpost.media

В Одессе совершено, погибли местные жители-супруги и их родственница.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло в частном доме на ул. Средней, правоохранители узнали о нем вечером 19 мая.

В Хаджибеевское отделение полиции поступило сообщение от мужчины о том, что он обнаружил тела своих родных с признаками насильственной смерти.

Копы выяснили, что "погибшие — 48-летний хозяин дома, его 47-летняя жена и их 75-летняя мать". В ходе осмотра на телах "были обнаружены телесные повреждения в виде рубленых и огнестрельных ранений головы".

Начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. По данным 368.media, которое опирается на сведения источника в Нацполиции, в Одессе неизвестные жестоко расправились с бухгалтером порта "Черноморск" Натальей З, ее мужем и матерью.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина, подозреваемый в убийстве человека возле ресторана быстрого питания McDonald's, явился с повинной в прокуратуру. Узнать больше о преступлении можно здесь.