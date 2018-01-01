Жестоко убит известный игрок КВН

Ему было всего 32 года. У него остались супруга и четверо детей.

Умер Актобе Данияр Алимбаев. lada.kz

В Казахстане в ночь на 21 июля убит бывший игрок КВН Актобе Данияр Алимбаев. В ходе уличной потасовки его смертельно ранили ножом.

Экс-КВНщику было всего 32 года. У него остались супруга и четверо детей.

Как рассказали друзья убитого, драка произошла около бара. "Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу", — цитирует портал "Лада" друга Алимбаева.

Парня доставили в больницу, но спасти его не удалось: Алимбаев скончался от потери крови.

Подозреваемые – трое местных жителей – уже задержаны.

Ранее российская звезда КВН повесился в 33 года. О причинах такого поступка не сообщалось.

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