Жестокое убийство молодой девушки в Киеве: в полиции рассказали подробности

Полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти.

В полиции рассказали о жестоком убийстве УНИАН

Правоохранители нашли в Киеве тело пропавшей 16-летней жительницы Закарпатской области

Убитая была обнаружена с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в Оболонское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась.

Около трех часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Погибшей оказалась 16-летняя жительница Закарпатской области.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что по подозрению в жестоком убийство женщины на Житомирщине задержан и арестован подросток.

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