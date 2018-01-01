Жестокое убийство девочки. На Прикарпатье суд арестовал мать жертвы

В Ивано-Франковске горсуд не предоставил подозреваемой в совершении преступления право выйти на свободу под залог.

На Прикарпатье суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве дочери delate.info

В пятницу, 30 марта, в Ивано-Франковске (Прикарпатье) городской суд избрал меру пресечения уроженке Закарпатской области, 1986 года рождения, подозреваемой в жестоком убийстве собственной несовершеннолетней дочери

Горсуд решил, что она должна находиться под стражей без права внесения залога, говорится на его сайте.

"… городским судом было установлено, что ночью 28 марта 2018…, взяв в руки молоток, нанесла им удары по жизненно важным участкам тела собственной дочери, 2011 года рождения", — отмечается в сообщении.

Ранее в полиции рассказали, что в ночь 28 марта в одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области мать молотком забила до смерти свою 6-летнюю дочь, злоумышленницу задержали, она утверждала, что имеет проблемы с психикой.