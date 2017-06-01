"Жигули" разорвало на куски. В Одесской области авто врезалось в дерево, погибли 4 человека

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1 / 3 В Одесской области авто врезалось в дерево (Главред)

По словам очевидцев, водитель уснул.

В Одесской области авто врезалось в дерево Главред

В Килийском районе Одесской области сегодня в результате ДТП четыре человека погибли и один получил травмы.

Об это УНИАН сообщил начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник.

Он отметил, что сообщение об аварии на автодороге Килия-Вилково поступило в 6.30.

"Автомобиль ВАЗ врезался в дерево. В результате сильного удара четверо погибли на месте происшествия, еще один человек, пребывавший в тяжелом состоянии, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в районную больницу", — сообщил Мельник.

Как отметил представитель в региональном главке Нацполиции, по предварительным данным, водитель уснул за рулем.

"Предварительно, пятеро мужчин возвращались с ночной рыбалки, со стороны пгт Вилково. Все пятеро — жители Одесской области", -— отметил он.

В нас настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Audi на встречке протаранил маршрутку, пострадали 10 человек.

Фото: informator.news.