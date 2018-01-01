Жительница Луганщины заявила, что ее пытали на электрическом стуле за участие в референдуме

По ее словам, над ней "издевались, как хотели, не кормили, избивали".

Скрин с видео "ПолитНавигатор"

Ольга Максимова заявила, что за участие в референдуме 2014 года ее задержали сотрудники СБУ. Они якобы пытали ее электричеством, заставляя подписывать протокол. Впоследствии она была осуждена на 8 лет.

Об этом она сообщила во время двенадцатого заседания так называемого "народного трибунала" в ДНР, передает "ПолитНавигатор".

При этом женщина является инвалидом 3-й группы с ампутацией нижней трети левой голени.

"11 мая 2014 года сходила как участник на референдум. Продолжала так же ухаживать за матерью, спокойно жила. С 16 июня 2014 года ко мне стали приходить представители добробата "Айдар", я боялась, пряталась от них долгое время. 18 августа, чуть не выломав дверь, меня все-таки арестовали за участие в референдуме", – заявила Максимова.

Женщину отпустили домой после суток в отделении милиции, но 28 февраля 2015 года ее задержали неизвестные в военной форме, лица которых скрывали балаклавы. Женщине надели на голову мешок, сковали руки наручниками и вывезли в неизвестном направлении, продержав там почти пять суток.

По ее словам, над ней "издевались, как хотели, не кормили, избивали". Также она заявила, что ее сажали на металлический стул с мокрыми полотенцами, руки и ноги пристегивали наручниками, а затем к стулу подключали электрический ток.

5 марта в 2 часа ночи женщину вывезли на окраину города и отпустили.

По словам Максимовой, последнее задержание происходило на глазах нетранспортабельной матери, которая осталась одна на долгих полтора года.

"Статья 258, часть первая, пункт три (создание террористической группы – ред.), срок 8 лет. Жалобы на действия сотрудников СБУ никто не принимал. Они просто смеялись в глаза и рвали их. Адвокат, который напрямую сотрудничает со следователями и представителями СБУ – это не адвокат. Петрощук Екатерина. Ничего не сделала вообще", – заверяет Максимова.

По ее словам, в результате пыток у нее были нарушены хрящи локтевых суставов, также она нуждается в операции на правой почке.

Напомним, украинский писатель призвал политиков не пытаться вернуть Крым и Донбасс. По его словам, ничего хорошего возвращение Крыма и Донбасса Украине не принесет.

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