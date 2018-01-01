Журналист рассказал об "убийце" Бабченко

"Киллер" будет проходить по делу как свидетель, отметил Луценко.

Журналист сказал, что "убийца" Аркадия Бабченко — его друг

Украинский журналист Родион Шовкошитный сообщил, что "убийца" российского коллеги Аркадия Бабченко является его другом.

"Киллер" сам пошел в Службу безопасности Украины и сообщил о готовящемся преступлении, написал Шовкошитный на своей странице в Facebook.

"К этому моменту никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже — как карта легла бы", — отметил автор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге рассказал, что мужчина, который по планам спецслужб России должен был убить журналиста, будет проходить по делу как свидетель, пишет УНИАН.

"… вчерашний исполнитель заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации для того чтобы установить и зафиксировать окончательную вину организатора и постараться узнать больше о заказчике", — объяснил чиновник.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

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