Жуткая авария в Днепре: Chevrolet врезался в столб, три человека погибли, один в больнице

Чтобы достать тела погибших из смятого автомобиля спасателям пришлось разрезать кузов.

Chevrolet влетел в столб. Facebook.com

Сегодня, 18 марта, в Днепре произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Chevrolet врезался в столб, в результате чего погибли три человека, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.

Об этом сообщил глава управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач в Facebook.

По его словам, для того, чтобы достать тела погибших из смятого автомобиля спасателям пришлось разрезать кузов.

"Аварийно-спасательный отряд спецназначения только что завершил доставать тела погибших в результате ДТП. Происшествие произошло в 5:20 по ул. Набережная Сичеславская города Днепр.

В результате ДТП погибли 3 человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больнице", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта в Николаевской области столкнулись два грузовых автомобиля, в одной из машин находились горючие материалы, в результате чего случился пожар.

фото: facebook.com