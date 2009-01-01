Жуткая авария в Днепре: Chevrolet врезался в столб, три человека погибли, один в больнице

Чтобы достать тела погибших из смятого автомобиля спасателям пришлось разрезать кузов.
Об этом сообщил глава управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач в Facebook.
По его словам, для того, чтобы достать тела погибших из смятого автомобиля спасателям пришлось разрезать кузов.
"Аварийно-спасательный отряд спецназначения только что завершил доставать тела погибших в результате ДТП. Происшествие произошло в 5:20 по ул. Набережная Сичеславская города Днепр.
В результате ДТП погибли 3 человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больнице", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта в Николаевской области столкнулись два грузовых автомобиля, в одной из машин находились горючие материалы, в результате чего случился пожар.
фото: facebook.com