Жуткая авария в Хмельницком. Маршрутка раздавила легковушку, опубликованы фото

Подробностей происшествия в полиции пока не сообщают, однако из фото видно, что удар был сильным.
Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города сообщает "Депо. Хмельницкий".
Подробностей происшествия в полиции пока не сообщают, однако из фото видно, что удар был сильным.
Известно, что в аварии пострадали 7 человек. На место ДТП прибыли сразу 7 машин "скорой".
По данным издания, никто не погиб.
Напомним, 12 января на Волыни автобус слетел с трассы и протаранил электроопору, есть погибший и пострадавшие
фото: khm.depo.ua