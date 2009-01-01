Жуткая авария в Хмельницком. Маршрутка раздавила легковушку, опубликованы фото

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1 / 2 В результате аварии пострадали семь человек. (фото: depo.ua)

Подробностей происшествия в полиции пока не сообщают, однако из фото видно, что удар был сильным.

В результате аварии пострадали семь человек. фото: depo.ua

Сегодня утром, 13 января, в Хмельницком в районе кирпичного завода столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали семь человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города сообщает "Депо. Хмельницкий".

Подробностей происшествия в полиции пока не сообщают, однако из фото видно, что удар был сильным.

Известно, что в аварии пострадали 7 человек. На место ДТП прибыли сразу 7 машин "скорой".

По данным издания, никто не погиб.

Напомним, 12 января на Волыни автобус слетел с трассы и протаранил электроопору, есть погибший и пострадавшие

фото: khm.depo.ua