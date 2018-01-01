Жуткая гибель пешехода в Киеве: мужчина пытался перейти дорогу с 8 полосами, фото, видео

Пдобные ситуации на этом участке дороги – не редкость.

Поздно вечером, 23 февраля, в Киеве на Кольцевой дороге мужчина пытался перебежать 8 полос оживленного движения и погиб.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"К сожалению, уже почти типичная авария на Кольцевой. Пешеходы постоянно бегают через 8 полос ожвавленого движения, еще и ночью. Почему? Что заставляет так обесценивать собственную жизнь? Эти вопросы остаются открытыми, но, к сожалению, ответа на них этот пешеход уже не предоставит... Мгновенная смерть, ужас для родных и громадная куча хлопот водителю Daewoo...", – говорится в сообщении.

Очевидцы отмечают, что подобные ситуации на этом участке дороги – не редкость.

Напомним, 23 февраля, в российском Новосибирске иномарка наехала на пешеходов, по предварительным данным, погибли два человека, в том числе трехлетний ребенок, еще трое людей пострадали.